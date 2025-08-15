Corriere dello Sport: “Cremonese-Palermo. Le probabili formazioni e come vederla in tv”

Domani sera allo “Zini” di Cremona (ore 21.15, diretta Italia 1) la Cremonese ospita il Palermo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Dirigerà Zanotti di Rimini, assistenti Belsanti e Biffi, quarto uomo Marcenaro, VAR Aureliano, AVAR Prenna.

Come riporta il Corriere dello Sport, Davide Nicola dovrà rinunciare a Barbieri, fermato da un infortunio. In difesa Sernicola è stato preferito a Folino e Terracciano. Confermato il 3-5-2 con Audero tra i pali, difesa a tre composta da Sernicola, Baschirotto e Ceccherini. Sulle corsie esterne Zerbin e Pezzella, in mezzo Grassi, Collocolo e Vandeputte. In avanti la coppia Bonazzoli-De Luca.

In casa Palermo sarà il giorno dell’esordio ufficiale per Francesco Bardi. Pippo Inzaghi proporrà il 3-4-2-1: davanti all’ex portiere di Frosinone e Reggina, linea difensiva con Peda, Bani e Ceccaroni; in mediana Blin e Gomes, sugli esterni Pierozzi (favorito su Gyasi) e Augello; sulla trequarti Palumbo e Brunori a supporto di Pohjanpalo. Out Di Francesco, Gomis e Magnani.

Cremonese (3-5-2): Audero; Sernicola, Baschirotto, Ceccherini; Zerbin, Grassi, Collocolo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, De Luca.

A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Romano, Moretti, Folino, Terracciano, Valoti, Castagnetti, Bondo, Johnsen, Afena-Gyan, Vazquez, Okereke.

Indisponibili: Barbieri.

All.: Nicola.

Palermo (3-4-2-1): Bardi; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Cutrona, Di Bartolo, Diakité, Nicolosi, Avena, Gyasi, Segre, Ranocchia, Brutto, Squillacioti, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Di Francesco, Gomis, Magnani.

All.: Inzaghi.