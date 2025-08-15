Giornale di Sicilia: “Palermo, Klinsmann di nuovo in pole: riaperti i contatti col Cesena”

Il Palermo torna a spingere per Jonathan Klinsmann. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno riallacciato i contatti con il Cesena per portare in Sicilia il portiere statunitense, reduce da un’ottima stagione in Emilia Romagna.

Il dialogo tra i due club, inizialmente congelato dopo l’infortunio di Gomis – che sarebbe dovuto rientrare nell’operazione come contropartita tecnica – si era arenato. L’affare, strutturato in un primo momento su prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, si è ora riacceso con uno scenario diverso: l’idea è chiudere per un trasferimento a titolo definitivo, investendo su un portiere di prospettiva ma già rodato in Serie B.

Secondo il Giornale di Sicilia, i contatti sono frequenti e informali, ma guidati da una strategia comune: trovare in tempi rapidi un accordo che soddisfi entrambe le società e il giocatore. Per il Palermo sarebbe la soluzione a un nodo considerato prioritario; per il Cesena significherebbe incassare una plusvalenza significativa; per Klinsmann, infine, l’occasione di vestire una maglia prestigiosa e con ambizioni di vertice.

Parallelamente, sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero tiene aperta la pista che porta a Jesse Joronen, svincolato dopo l’esperienza al Venezia in Serie A. Per il finlandese è già stata avanzata una proposta: contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione. Una soluzione concreta e immediatamente percorribile se la trattativa per Klinsmann dovesse incontrare nuovi ostacoli.

Per il reparto difensivo, il primo obiettivo resta Davide Veroli del Cagliari. L’ipotesi di lavoro prevede un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro, un’operazione che darebbe ulteriore solidità al reparto arretrato e completerebbe il mosaico che Pippo Inzaghi ha in mente per la prossima stagione.