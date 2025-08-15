Corriere dello Sport: “Palermo, tocca a Bardi: esordio e novità di formazione contro la Cremonese”

Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, domani allo “Zini” sarà il giorno dell’esordio in maglia rosanero per Francesco Bardi. Il portiere, arrivato in estate, guiderà una formazione che vedrà in campo dal primo minuto tre o quattro elementi nuovi rispetto all’amichevole di lusso contro il Manchester City.

In difesa, reparto privo di Magnani ancora indisponibile, salgono le quotazioni di Peda. A centrocampo, spiega La Rosa sulle colonne del quotidiano sportivo, si candida Palumbo: l’ex Modena è alla ricerca della migliore condizione e un impiego dal primo minuto potrebbe agevolare il suo percorso. Il numero 5 rosanero, in vantaggio su Le Douaron, agirebbe da “elastico” tra la linea mediana – probabilmente completata da Blin e Gomes per garantire equilibrio – e la trequarti, dove si collocherebbe sulla stessa linea di Brunori a supporto di Pohjanpalo. Assente per squalifica il centrocampista Vasic.

In chiave mercato, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, resta aperto il dossier legato al nuovo portiere. In “prima fila” ci sono lo svincolato Jesse Joronen (32) e Jonathan Klinsmann (28) del Cesena, mentre più defilato appare Pierluigi Gollini (30), in uscita dalla Roma.