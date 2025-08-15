Corriere dello Sport: “Palermo, dopo il City c’è la Coppa Italia”

L’attesa in casa rosanero è tutta per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma domani sera allo “Zini”. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gara metterà in palio l’accesso ai sedicesimi e rappresenterà un test importante per misurare la condizione della squadra di Pippo Inzaghi.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport ricorda che restano caldi i dossier legati all’arrivo di un nuovo portiere – necessario dopo l’infortunio di Gomis – e di un difensore Under, con il 22enne Davide Veroli del Cagliari tra i nomi seguiti. Tuttavia, come evidenzia La Rosa sulle colonne del quotidiano, l’attenzione immediata è rivolta al campo, dopo l’amichevole di lusso contro il Manchester City che ha regalato visibilità e prestigio al club.

«La squadra si è preparata al meglio – ha dichiarato Inzaghi ai canali ufficiali del Palermo – affrontare una compagine che farà la Serie A è un motivo di grande soddisfazione. Speriamo di essere all’altezza e di fare una grande gara. Sono felice dell’atteggiamento e della voglia, e curioso di vedere le risposte dei miei giocatori».

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, per Inzaghi si tratterà del debutto ufficiale sulla panchina rosanero: «Una grande emozione. La credibilità che mi accompagna è un motivo di soddisfazione e un motivo in più per dare tutto me stesso».

L’entusiasmo è confermato anche dai numeri: quasi mille biglietti venduti per il settore ospiti dello “Zini” e boom di abbonamenti. «I tifosi hanno già vinto – ha concluso Inzaghi – adesso tocca a noi far sì che la fiducia aumenti partita dopo partita».