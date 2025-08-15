Dionigi: «Spero di recuperare Girma e Rozzio per la gara di Palermo»

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia Frecciarossa contro l’Empoli, in programma domani alle ore 18:00 al “Castellani”, il tecnico della Reggiana Davide Dionigi ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, come riportato da tuttoreggiana.it.

«Torna a disposizione Meroni: in alcuni ruoli siamo un po’ corti e quindi sarà dei nostri – ha dichiarato Dionigi –. Gli altri due, Girma e Rozzio, li stiamo recuperando e speriamo di riuscire ad averli per la gara di Palermo. Rover e Tavsan non sono ancora al livello degli altri perché sono arrivati con 12-13 giorni di ritardo. È normale che serva più tempo per portarli al top, ma queste partite, anche se il risultato conta, servono a dare minutaggio. Lo stesso vale per Quaranta».

Il tecnico ha evidenziato anche le difficoltà legate al caldo: «Le temperature sono molto alte, lo abbiamo visto anche nell’amichevole con la Cremonese: condizioni improponibili per i ragazzi. Si capiscono le esigenze televisive e di calendario, ma il caldo di queste settimane è eccessivo. Il vero problema del Ferragosto non è la data in sé, ma l’orario pomeridiano e la temperatura che ci sarà. Trovare ritmi alti sarà difficile e la lucidità non potrà essere massima».

C’è poi la questione del mercato: «Speravamo, con il direttore e la società, di riuscire a chiudere uno o due colpi prima di questa partita, ma il mercato porta delle difficoltà. Andiamo a Empoli con qualche carenza, ma lo abbiamo fatto anche l’anno scorso: il nostro “cavallo di battaglia” è stato affrontare le partite anche in emergenza. Speriamo che la prossima settimana possano arrivare due o tre rinforzi, perché in alcuni reparti siamo corti. Le priorità sono trovare una prima punta e rinforzare le corsie esterne. Marras lo stiamo spostando in varie parti del campo, perché nei quinti non abbiamo alternative».

Sul prossimo avversario in Coppa Italia, Dionigi non ha dubbi: «L’Empoli sta facendo un mercato importante e la considero tra le 4-5 squadre che si giocheranno i primi due posti per la Serie A. Ha un’identità chiara già dalle prime partite, cambia spesso il modo di costruire, ha giocatori di valore e sarà una squadra aggressiva. Sarà un test importante a poco più di una settimana dall’inizio del campionato, anche perché finora abbiamo giocato sempre fuori casa. Forse ci servirà come abitudine, visto che debutteremo sul campo del Palermo. Ma la Serie B entra nel vivo dopo una decina di partite, quello che si vedrà domani sarà già diverso più avanti».