Nicola: «Palermo avversario di qualità, vogliamo onorare la Coppa Italia»

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Palermo, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, come riportato dal sito ufficiale dei grigiorossi.

«Da parte mia c’è grande curiosità per quello che sarà il mio esordio allo Zini – ha dichiarato Nicola – oltre alla verifica del lavoro svolto fin qui e iniziato esattamente un mese fa. La prima settimana è servita per conoscerci, poi abbiamo svolto giorni di lavoro con diverse amichevoli e tanto impegno da parte dei ragazzi, che si sono messi subito a disposizione e per questo li ringrazio. Dobbiamo sempre avere l’ambizione di fare del nostro meglio, avere costantemente fame».

Il tecnico ha spiegato come la squadra stia assimilando i nuovi concetti: «Ho lavorato con un gruppo che ha avuto a che fare con uno schieramento specifico. Io ho valutato ciò che serve per essere competitivi e, con i nuovi innesti, posso ripetere continuamente esercizi per fissare i nostri principi. Il sistema di gioco è chiaro, abbiamo una flessibilità che ci permette di difendere e costruire a tre, quattro oppure cinque. Sin qui i ragazzi hanno recepito ciò che vogliamo fare».

Sulla sfida al Palermo, Nicola non ha dubbi: «Non è un’ulteriore tappa di avvicinamento al campionato, ma un vero e proprio impegno ufficiale che vogliamo onorare al meglio. L’avversario è di qualità, con un allenatore vincente per la categoria. L’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario nel contesto in cui ha lavorato e anche quest’anno la squadra è forte, con giocatori di Serie A. Siamo due squadre in costruzione ed entrambe abbiamo l’ambizione di mostrare subito quanto serve per raggiungere i rispettivi obiettivi. Non sarà una partita semplice, ma è un bene che sia così».

Il tecnico ha poi toccato diversi temi, dal ruolo di Sernicola («Ha fatto l’esterno per una vita, ma credo possa ricoprire altre posizioni») a quello di Vazquez («Offre il meglio quando gioca dietro a una o due punte»), fino ai giovani in rosa: «Sono contento di avere molti 2003, hanno le carte in regola per imporsi e trovare continuità. Abbiamo anche giocatori chiave per dare equilibrio e un’ossatura specifica».

Sulla condizione della squadra, Nicola ha precisato: «Tatticamente siamo completi, ciò che vedrete in campo rappresenterà già ciò che vogliamo fare. L’efficienza arriverà col lavoro quotidiano, ma la volontà e la fame sono alla base di qualsiasi principio tattico».

Infine, una nota sugli assenti: «Barbieri ha preso una botta e non ci sarà, tornerà con noi nelle prossime settimane. Per il resto sceglierò chi riterrò più pronto e chi potrà servire in futuro alla squadra».