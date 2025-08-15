Pelagotti: «Bardi super affidabile, a Palermo può dire la sua»

Alberto Pelagotti, ex portiere di Pisa e Palermo, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la clamorosa esclusione di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, soffermandosi anche sul mercato e sulla situazione portieri in Serie B.

«Donnarumma escluso dal PSG? Una scelta che non sta né in cielo né in terra – ha dichiarato Pelagotti nell’intervista ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com –. Trovare un portiere del suo livello è complicato, non credo sia stata una scelta dell’allenatore. Ne parlavo a cena con Buffon: a uno come lui fare gol è davvero difficile. Dunque non riesco a capacitarmi di questa decisione, che presumibilmente sarà arrivata dall’alto».

Sul futuro del portiere della Nazionale, Pelagotti ha aggiunto: «Per il suo valore, ovunque. È un portiere che starebbe bene in tutte le top del mondo. In Italia la situazione, per gli stipendi, non è proprio rosea. Quindi immagino che il suo futuro sarà in Premier League».

Riguardo al ruolo in azzurro, l’ex numero uno ha osservato: «Un bel segnale. Anche se in Nazionale i portieri sono tutti forti. Penso a Vicario, che è un grandissimo portiere, ma ha avuto la sfortuna di trovarsi nell’era di Donnarumma. Un po’ come quando c’erano i vari Toldo e Peruzzi con Buffon davanti. Normale che si dia piena fiducia a Donnarumma».

Parlando di mercato, Pelagotti ha espresso una preoccupazione: «Sono più preoccupato per i tanti svincolati. Quest’anno c’è un grande numero di calciatori senza contratto e ciò mi dà preoccupazione. Le squadre si ritrovano come tutti gli anni alla fine a voler fare degli affari. In Italia, si sa, qual è la mentalità. E non ci sono più i soldi di una volta».

Sulla scelta tra Milinkovic Savic e Meret, la preferenza è netta: «Dico Meret. Mi piace di più rispetto a Milinkovic Savic. Ma sono due portieri di grande affidabilità e prospettiva. Farei giocare Meret per i campionati vinti e perché conosce l’ambiente e sa cosa vuole l’allenatore».

Infine, un passaggio sulla Serie B e sulla ricerca di un portiere da parte del Palermo dopo l’infortunio di Gomis: «I nomi accostati, da Turati a Joronen, sono tutti super. Conosco bene Bardi, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua tranquillamente. Per non rompere troppo le gerarchie, se c’è l’intenzione di far giocare Bardi, prenderei un giovane di prospettiva. Non andrei a prendere un big».