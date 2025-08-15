Lucioni: «Il Palermo farà un campionato da solitaria»

Fabio Lucioni, ex difensore e bandiera di diverse piazze storiche, ha analizzato presente e futuro del Frosinone ai microfoni di Beneventonews24.it, soffermandosi anche sulle candidate alla promozione in Serie B.

«Il Frosinone in questo momento è un cantiere aperto – ha dichiarato Lucioni –. Lo scorso anno ci siamo salvati e non era scontato visto che eravamo ultimi a febbraio, abbiamo fatto qualcosa di straordinario».

Un pensiero anche alla società giallazzurra e al presidente Stirpe: «È una società storica, il presidente Stirpe è tra i più longevi insieme a Vigorito. È una società che deve stare stabilmente in Serie B e puntare anche a qualcosa in più».

L’ex centrale ha poi ricordato i legami con le piazze che più lo hanno segnato: «Come Benevento, sono piazze che vivono di calcio e lo hanno nel DNA. Gli auguro che possano arrivare risultati idilliaci. Tolto Lecce, dove vivo con la mia famiglia e siamo stati adottati dalla città, a Frosinone e Benevento siamo stati molto bene».

Lucioni ha infine indicato il Palermo come principale favorito per la promozione: «Il Palermo ha fatto un mercato fuori categoria e credo farà un campionato da solitaria. La piazza è di un’altra categoria, la squadra che stanno allestendo è veramente forte: Inzaghi potrà dare quel plus che mancava fino a poco tempo fa. Secondo me, ad oggi, non ci sono altre squadre che possano mettere in difficoltà il Palermo in Serie B, anche se poi tutte le partite sono difficili».