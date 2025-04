Corriere dello Sport: “Caserta pronto a lottare «Catanzaro sa cosa fare»”

È uno di quei confronti che profumano di playoff e di tradizione: Catanzaro-Palermo promette spettacolo e tensione alta, con in palio punti pesantissimi nella corsa verso la post-season. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i giallorossi si preparano a scendere in campo al “Ceravolo” davanti a 10.000 tifosi, con l’obiettivo di sfatare un tabù che finora li ha visti sempre soccombere in casa contro le big.

Caserta predica calma: “Niente ansia da playoff”

«Non voglio parlare di anticipo playoff», avverte Fabio Caserta, ex centrocampista del Palermo e oggi allenatore del Catanzaro, intervistato dal Corriere dello Sport.

Il tecnico invita il suo gruppo a vivere il presente: «Pensare troppo ai playoff rischierebbe di farci male. Ora servono punti per conquistarli, poi alla fine tireremo le somme». Una sfida difficile, contro una squadra costruita per vincere, anche se priva del suo seguito di tifosi in trasferta.

Focus sui dettagli: più cattiveria nei finali

Caserta, come sottolinea ancora Talarico sul Corriere dello Sport, punta molto sulla gestione dei cambi e sulla cattiveria nei momenti decisivi delle partite.

«Nelle ultime due gare abbiamo perso 4 punti nei minuti finali. È fisiologico, ma dobbiamo essere più concentrati e sporchi nei finali di gara: sono quei momenti che fanno la differenza».

Con il rientro di Quagliata e la disponibilità piena di Antonini in difesa, il tecnico avrà maggiore scelta, ma predica prudenza: «Non voglio snaturare la nostra identità. È vero che abbiamo provato la difesa a quattro, ma la priorità è mantenere equilibrio. Contro giocatori come Pohjanpalo e Brunori servirà grande attenzione».

Assetto flessibile ma identità chiara

Sul modulo, Caserta conferma la possibilità di variare anche a gara in corso: «Abbiamo giocatori duttili che ci permettono di cambiare sistema durante la partita. Le prove settimanali ci aiutano a migliorare».

Il focus, però, rimane sulla propria squadra: «Sappiamo come limitare gli attaccanti avversari, ma il vero compito è restare fedeli al nostro gioco».

Il Catanzaro si prepara così a una delle sfide più importanti della stagione, deciso a non sprecare un’occasione d’oro davanti al proprio pubblico.