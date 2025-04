Catanzaro-Palermo: tutto pronto al “Ceravolo”, ecco le probabili formazioni

Sale l’attesa per Catanzaro-Palermo, sfida decisiva in chiave playoff in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio “Ceravolo”. Come riporta il Corriere dello Sport, entrambe le squadre sono pronte a confermare i moduli collaudati: Caserta non stravolgerà il suo 3-5-2, mentre Dionisi punterà ancora sul 3-4-2-1 che ha dato buoni segnali nelle ultime uscite.

Le scelte di Caserta: rientrano Antonini e Pontisso

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Catanzaro ritrova due pedine importanti. In difesa partirà titolare Antonini, mentre a centrocampo si registra il rientro di Pontisso. Il tecnico giallorosso, che deve fare i conti con le indisponibilità di D’Alessandro, Pagano e Situm, affida le chiavi della squadra ai soliti punti fermi come Iemmello e Biasci in attacco, supportati dal centrocampo a cinque con Pompetti e Petriccione a orchestrare la manovra.

In panchina, tra gli altri, pronti La Mantia, Compagnon e Coulibaly, mentre sarà assente Pittarello per squalifica.

Il Palermo con Segre e Brunori alle spalle di Pohjanpalo

Sul fronte Palermo, Dionisi conferma l’undici provato in settimana, come anticipato dal Corriere dello Sport: sulla trequarti ci sarà spazio per Segre, preferito a Verre, accanto a Brunori, a supporto del terminale offensivo Pohjanpalo. In difesa, accanto a Magnani, agiranno Ceccaroni e Baniya (anche se Diakitè resta un’opzione).

A centrocampo solito asse Blin-Gomes, con Lund e Pierozzi sulle corsie. In panchina pronte soluzioni come Di Mariano, Henry e Le Douaron per provare a cambiare il corso del match in caso di necessità.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2):

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Cassandro, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci.

Allenatore: Fabio Caserta

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Allenatore: Alessio Dionisi