Corriere dello Sport: “Palermo al Ceravolo, operazione aggancio”

Il Palermo è pronto a tornare in campo oggi al “Ceravolo” contro il Catanzaro, in un match che può valere un’importante svolta nella corsa playoff. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra rosanero avrà l’occasione di consolidare il 7º posto in classifica e, in caso di vittoria, addirittura agganciare i giallorossi al 6º, con tre delle ultime quattro gare da giocare in casa.

Un’occasione ghiotta anche per interrompere un digiuno esterno che dura da otto mesi: l’ultima affermazione in trasferta contro una diretta concorrente risale addirittura ad agosto a Cremona, grazie a un gol di Insigne, come sottolinea ancora Vannini.

Ultime prove prima della partenza

La rifinitura, conclude il Corriere dello Sport, ha confermato che Dionisi si affiderà alla formula che ha funzionato contro il Sassuolo: 3-4-2-1 con Segre e Brunori alle spalle del solito Pohjanpalo. L’allenatore rosanero, alla sua prima esperienza da tecnico a Catanzaro, ha già pianificato ampie rotazioni per affrontare il tour de force finale. Si scaldano alternative importanti come Ranocchia, Di Mariano, Le Douaron, Diakitè e il recuperato Nikolaou.

L’obiettivo, sottolinea ancora Paolo Vannini, è non lasciare nulla al caso: ogni energia sarà fondamentale nella volata per accedere agli spareggi promozione.

La lezione dell’andata

Dionisi non dimentica la beffa subita nella gara d’andata, quando il Palermo, avanti per lunghi tratti, venne sorpreso da un gol di Pompetti a pochi minuti dalla fine. «Non dovremo ripetere quegli errori», ammonisce l’allenatore, ben consapevole dell’importanza della posta in palio.

Il tecnico si mostra pragmatico anche sulla possibile variazione tattica degli avversari: «Il Catanzaro ha una precisa identità, indipendentemente dal sistema di gioco», ha dichiarato, come riportato dal Corriere dello Sport.

La missione: meritarci i playoff

La parola d’ordine è chiara: equilibrio e lucidità, soprattutto nella gestione del pallone. «Siamo dentro un gruppo di squadre molto vicine – spiega Dionisi – Il nostro obiettivo è giocarci i playoff, ma per arrivarci dobbiamo meritarlo». Il Palermo è pronto alla sfida, consapevole che il margine d’errore da oggi in poi è zero.