Corriere del Mezzogiorno: “Bari, ora l’ostacolo più duro. Il Palermo”

Il Bari si prepara a vivere un finale di stagione ad altissima tensione. Come sottolinea Pasquale Caputi sul Corriere del Mezzogiorno, i biancorossi sono chiamati a un’impresa: conquistare un posto nella griglia playoff, al momento distante due soli punti. La squadra di Moreno Longo è nona a quota 41, a inseguire il Cesena che occupa l’ottava posizione.

Una rincorsa complicata da una stagione altalenante: a lungo il Bari ha mantenuto stabilmente un piazzamento playoff, prima di rallentare proprio nella fase decisiva. Il calendario, però, lascia aperta ogni speranza: dopo l’impegno di venerdì sera contro il lanciatissimo Palermo al San Nicola, i galletti affronteranno Südtirol, Modena, Cosenza, Pisa e Cittadella.

Il primo trittico appare il più insidioso: il Südtirol, in piena lotta per non retrocedere; il Modena, diretto concorrente per un posto negli spareggi. Da maggio, invece, il percorso potrebbe farsi più agevole con sfide contro squadre come Cosenza e Cittadella, presumibilmente già fuori dai giochi principali, e un Pisa che potrebbe aver già centrato la promozione.

Come ribadisce Caputi, molto dipenderà dalla capacità del Bari di confermare i segnali positivi mostrati a Catanzaro, dove, con grinta e orgoglio, i biancorossi hanno strappato un pareggio prezioso. Se l’atteggiamento resterà quello visto nell’ultima uscita, il sogno playoff può diventare un obiettivo concreto.

Ora serve lucidità, fame di punti e un pizzico di continuità che finora è mancata. Le ultime sei sfide decideranno tutto.