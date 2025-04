Repubblica Bari: “Occhio, che arriva un lanciatissimo Palermo”

Il Bari si gioca tutto nelle ultime sei giornate di campionato. Come analizzato da Enzo Tamborra su Repubblica Bari, i biancorossi sono in piena corsa per l’ultimo posto utile per i playoff, ma la lotta è serrata: il Cesena dell’ex Mignani, attualmente ottavo, e il Modena, a pari punti con il Bari, sono le concorrenti dirette.

Il pareggio emozionante di Catanzaro ha tenuto viva la speranza, ma ha anche ridotto drasticamente i margini di errore. Le occasioni sprecate nelle settimane precedenti, con soli tre punti conquistati contro avversari in difficoltà come Sampdoria e Salernitana, pesano ora come un macigno sulla classifica.

Come sottolineato da Tamborra su Repubblica, il Bari dovrà affrontare un calendario complesso a partire da venerdì sera, quando ospiterà al San Nicola il lanciatissimo Palermo, reduce da uno spettacolare 5-3 sulla capolista Sassuolo. I pugliesi non vincono in casa da oltre due mesi: l’ultima vittoria risale al 2-1 sul Frosinone, un digiuno troppo lungo per una squadra che aspira alla post-season.

Il tecnico Moreno Longo, consapevole della situazione, ha già ribadito l’importanza di cambiare marcia soprattutto davanti al proprio pubblico. Dopo il Palermo, il Bari sarà impegnato in trasferta con il Südtirol e poi di nuovo al San Nicola contro il Modena, in quello che potrebbe essere un vero spareggio playoff. Successivamente, il calendario prevede Cosenza, Pisa e Cittadella: sfide sulla carta abbordabili, ma tutte con possibili implicazioni salvezza o promozione.

Il Bari dovrà migliorare il ritmo lento tenuto finora nel girone di ritorno, con una media di appena 1,3 punti a partita. Per mantenere vivo il sogno playoff, servirà una svolta concreta, senza più appelli.