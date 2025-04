Quotidiano di Puglia: “Bari, coraggio ritrovato: contro il Palermo per la svolta”

Il Bari rialza la testa e, come sottolinea Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, lo fa mostrando finalmente carattere. A Catanzaro i biancorossi hanno pareggiato una partita complicata, rimontando per due volte la sesta forza della Serie B. Un punto che non stravolge la classifica, ma che mantiene il Bari a soli due punti dal Cesena, attuale ottava e ultima squadra virtualmente ai playoff.

La vittoria manca ormai dal 22 febbraio, così come il successo casalingo, che manca da ben 65 giorni. Ma venerdì sera, contro il lanciatissimo Palermo, Vicari e compagni avranno la possibilità di invertire la rotta. Una partita delicata contro una formazione in grande spolvero, reduce dal clamoroso 5-3 rifilato alla capolista Sassuolo, spinta da un Pohjanpalo in formato supereroe: otto reti in altrettante presenze.

A Catanzaro, il Bari ha dimostrato di aver ritrovato cuore e determinazione, riuscendo a rimettere in piedi una gara piena di ostacoli. Determinanti i cambi operati da Longo, con Favilli e Bonfanti protagonisti del gol del 3-3 nei minuti finali. Da evidenziare anche il primo gol tra i professionisti per Favasuli, che ha suggellato una prestazione maiuscola proprio nella sua Calabria.

Come evidenziato da Lella, il Bari quest’anno aveva spesso sofferto nel secondo tempo e raramente i cambi avevano inciso positivamente. Domenica, invece, l’apporto della panchina è stato decisivo: un segnale incoraggiante per il rush finale.

Ora per il Bari arriva la sfida chiave contro il Palermo, uno scontro diretto che può rilanciare definitivamente le ambizioni playoff dei biancorossi. Servirà coraggio, qualità e soprattutto concretezza per dare nuova linfa a una tifoseria che, pur tra le contestazioni, continua a sostenere con amore la propria squadra.