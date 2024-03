Corini presenta Pisa-Palermo: «Percepisco la delusione»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«L’anno scorso abbiamo fatto 13 risultati utili di fila. Peccato per il periodo tra ottobre e novembre e quest’ultimo. Troppi errori ci hanno condizionato ed è una responsabilità nostra. C’è sempre da lavorare e di sistemare qualcosa. La squadra ha qualità morali e tecnico tattiche per questo finale di campionato. Percepisco la delusione ed è quella di tutti. La tifoseria crede in noi e quando i risultati non ci sono cambia anche l’inerzia nel credere in qualcosa. La squadra deve dare segnali e credo fortemente in quello che facciamo. Dobbiamo accettare le critiche ma abbiamo le risorse per uscire da questo momento difficile. Vogliamo fare un ottimo finale di campionato. Daremo il massimo».