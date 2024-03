Corini presenta Pisa-Palermo: «Parlo sempre io? Linea societaria è questa»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Abbiamo lavorato bene e forte. Dobbiamo andare oltre, come disse un tifoso “la mentalità ultrà è andare oltre”. Il leccarci le ferite sta nel fatto che dopo Venezia abbiamo perso di vista il secondo posto ma se ci rigeneriamo possiamo fare cose importanti. Domani faremo una bella rifinitura e sono ben indirizzato sulle scelte di formazione. Insigne è rientrato giovedì e deve solo recuperare la condizioni. Traoré è uscito zoppicando in amichevole ma oggi ha lavorato ed è recuperato. Abbiamo dovuto gestire anche Di Mariano, mentre Lucioni e Diakité hanno recuperato in settimana. Perchè parlo sempre io? Devo rispettare la linea societaria a parlare sempre sia in positivo e in negativo. Sto portando avanti questa linea societaria. È mancato qualcosa in casa. Da dicembre a gennaio abbiamo fatto cinque vittorie di fila ma in generale abbiamo lasciato qualcosa in casa in cui avremmo avuto una classifica migliore, mentre fuori casa il bottino è buono».