Corini, è fatta: l’Union Brescia prepara il ritorno del suo ex tecnico

Eugenio Corini è pronto a tornare sulla panchina dell’Union Brescia. La notizia, nell’aria già da ieri, è stata confermata dalle ultime indiscrezioni raccolte da tuttomercatoweb.com, secondo cui il club lombardo ha ormai scelto di puntare nuovamente sul tecnico bresciano dopo le esperienze maturate tra il 2018 e il 2020, e poi dal marzo al giugno 2022, periodo in cui conquistò anche una storica promozione in Serie A.

Secondo Tuttomercatoweb.com, Corini ha superato la concorrenza dei profili valutati nelle ultime ore — William Viali, Luca D’Angelo e Fabio Caserta — grazie alla profonda conoscenza dell’ambiente e alla volontà del club di avviare un progetto tecnico stabile e duraturo.

Le parti, riferisce ancora Tuttomercatoweb.com, sono ormai a un passo dalla fumata bianca: restano da limare soltanto gli ultimi dettagli, ma l’accordo complessivo è stato delineato. Corini, insieme al suo staff, firmerà un contratto biennale e mezzo, fino a giugno 2027.

L’Union Brescia è dunque pronta a ripartire affidandosi a un allenatore che conosce la piazza meglio di chiunque altro e che godrebbe di ampia fiducia da parte della società, determinata a costruire un progetto solido e lungimirante.

