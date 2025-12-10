Palermo, arriva la promo “Xmas”: prodotti natalizi ufficiali e biglietti scontati per Padova e Spezia
Il Palermo FC lancia la nuova iniziativa “Xmas”, una promozione pensata per avvicinare ancora di più i tifosi rosanero in vista delle festività e delle due sfide casalinghe di fine anno e inizio 2026.
La formula unisce l’acquisto dei prodotti ufficiali natalizi del club a un vantaggio esclusivo per il Renzo Barbera: chi acquisterà il pack sciarpa+cappello oppure il maglione di Natale rosanero entro mercoledì 24 dicembre riceverà un voucher che permetterà di accedere online alla tariffa speciale “Promo Xmas” per comprare un biglietto di gradinata in occasione di:
Palermo–Padova (27 dicembre 2025, ore 17.15)
Palermo–Spezia (18 gennaio 2026, ore 17.15)
Il voucher – valido per entrambe le gare – verrà consegnato subito nei punti vendita fisici oppure inserito all’interno del pacco per gli ordini effettuati attraverso lo store online.
Sconto speciale per gli abbonati 2025-2026
Un’attenzione particolare è riservata agli abbonati, che potranno usufruire di uno sconto esclusivo sui prodotti natalizi coinvolti nella promozione. La riduzione non è cumulabile con altre offerte.
Per attivarla sul sito ufficiale, il club ha definito due modalità:
Abbonamento digitale (PDF) → inserire il Sigillo Fiscale (16 caratteri alfanumerici).
Abbonamento su fidelity card → inserire il numero della carta (12 cifre a partire da “106”) seguito dalla data di nascita nel formato ggmmaa, generando un codice complessivo di 18 cifre.
Dove è attiva la promo
La “Promo Xmas” è disponibile:
allo store ufficiale del Barbera,
al punto vendita in aeroporto,
sul negozio online del Palermo FC.
Una proposta pensata per vivere ancora più intensamente il periodo natalizio in chiave rosanero, tra merchandising ufficiale e due match fondamentali per chiudere l’anno con il sostegno del pubblico del Barbera.