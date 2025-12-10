Sampdoria, esplode la protesta dei tifosi: “Vergogna, ancora nessuna decisione sulla trasferta di Palermo”

Monta la rabbia del tifo blucerchiato a due giorni da Palermo-Sampdoria, anticipo della 16ª giornata di Serie B. Il gruppo Federclubs ha pubblicato un durissimo comunicato contro l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, accusato di tempi “inaccettabili” nel decidere se la trasferta al “Barbera” sarà libera, limitata ai possessori di Samp Card o addirittura vietata.

Una situazione che sta paralizzando centinaia di tifosi, molti dei quali hanno già acquistato voli, hotel e permessi lavorativi per sostenere la squadra di Foti—che a Palermo non sarà in panchina per squalifica, lasciando la guida tecnica ad Angelo Gregucci.

«Nel dubbio si vieta?» — l’attacco dei Federclubs

Il post pubblicato su Instagram dal coordinamento dei tifosi è durissimo:

«Siamo a due giorni dalla partita e non è iniziata la vendita dei biglietti. Non si sa nulla: se la trasferta sarà consentita, limitata o vietata. Dall’Osservatorio arriva l’ennesimo silenzio assordante. Molti tifosi hanno già pagato voli e alberghi. Vogliamo rispetto. Nel dubbio si vieta: vergognatevi».

Secondo i Federclubs, la gestione sarebbe «l’ennesima dimostrazione di totale inadeguatezza», con tifosi lasciati senza informazioni “fino all’ultimo minuto”, danneggiati «non solo sportivamente ma anche economicamente».

E ora anche Padova-Sampdoria rischia limitazioni

Come se non bastasse, anche la successiva sfida Padova-Sampdoria potrebbe subire restrizioni: l’Osservatorio ha annunciato di aver sospeso il giudizio, rinviando ogni decisione.

Un clima teso, mentre la squadra prova a correre

Sul campo la Sampdoria arriva dalle vittorie con Juve Stabia e Carrarese e vuole tentare il colpaccio esterno al “Barbera”, ma l’ambiente è agitato dalla vicenda biglietti. La speranza dei tifosi è che nelle prossime ore arrivi finalmente una decisione chiara.