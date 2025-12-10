Palermo, a Torretta si accelera verso la Sampdoria: focus su tattica offensiva e finalizzazione

Prosegue la preparazione del Palermo in vista dell’anticipo di venerdì sera contro la Sampdoria al “Barbera”. La squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata questa mattina a Torretta per una seduta intensa, mirata a rifinire i meccanismi offensivi in vista di un match che può pesare molto sulla corsa rosanero.

Dopo l’iniziale fase di riscaldamento, il gruppo ha lavorato su un gioco di posizione, utile a migliorare velocità di circolazione e lettura degli spazi, elementi chiave nel sistema di Inzaghi. A seguire, spazio a una lunga esercitazione sulla tattica offensiva, per perfezionare movimenti, inserimenti e sviluppi in zona gol.

La seduta si è conclusa con un lavoro specifico sulle conclusioni, con gli attaccanti e i centrocampisti impegnati a incrementare precisione e rapidità nell’ultimo tocco.

Il Palermo tornerà in campo domani con un’altra sessione di preparazione: l’obiettivo è arrivare al meglio all’appuntamento con la Sampdoria, con più di 21.000 tifosi già pronti a riempire il Barbera.