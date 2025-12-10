UFFICIALE, l’ex Palermo Petrachi torna al Torino

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Ribaltone inatteso in casa Torino. Il club di Urbano Cairo ha annunciato l’esonero immediato di Davide Vagnati, che lascia la doppia carica di direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica dopo cinque stagioni in granata.

Una scelta forte, destinata a segnare una svolta nella struttura dirigenziale del club, arrivata al termine di settimane di riflessione interne.

Il ritorno di Petrachi: quasi un decennio granata e un passato anche a Palermo

Contestualmente all’addio di Vagnati, il Torino ha ufficializzato il ritorno di Gianluca Petrachi, dirigente simbolo dell’era Cairo: al Toro dal 2010 al 2019, è stato il principale artefice di molte delle operazioni di mercato che hanno segnato la crescita del club nel corso degli anni.

Petrachi è inoltre un volto conosciuto anche a Palermo: da calciatore, infatti, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 1994/95, lasciando un buon ricordo per professionalità e leadership.

Il comunicato ufficiale del Torino

Nel comunicato diffuso dal club si legge:

«Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!».

Il ritorno di Petrachi, figura di forte esperienza e molto legata all’ambiente, potrebbe rappresentare un tentativo del club di ritrovare identità, continuità e una guida salda in un momento decisivo della stagione.

Ultimissime

Corini, è fatta: l’Union Brescia prepara il ritorno del suo ex tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Sampdoria, esplode la protesta dei tifosi: “Vergogna, ancora nessuna decisione sulla trasferta di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Palermo, a Torretta si accelera verso la Sampdoria: focus su tattica offensiva e finalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

UFFICIALE, l’ex Palermo Petrachi torna al Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025

Palermo-Sampdoria a Pezzuto: tutte le designazioni della 16ª giornata di Serie BKT

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 10, 2025