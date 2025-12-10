UFFICIALE, l’ex Palermo Petrachi torna al Torino

Ribaltone inatteso in casa Torino. Il club di Urbano Cairo ha annunciato l’esonero immediato di Davide Vagnati, che lascia la doppia carica di direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica dopo cinque stagioni in granata.

Una scelta forte, destinata a segnare una svolta nella struttura dirigenziale del club, arrivata al termine di settimane di riflessione interne.

Il ritorno di Petrachi: quasi un decennio granata e un passato anche a Palermo

Contestualmente all’addio di Vagnati, il Torino ha ufficializzato il ritorno di Gianluca Petrachi, dirigente simbolo dell’era Cairo: al Toro dal 2010 al 2019, è stato il principale artefice di molte delle operazioni di mercato che hanno segnato la crescita del club nel corso degli anni.

Petrachi è inoltre un volto conosciuto anche a Palermo: da calciatore, infatti, ha vestito la maglia rosanero nella stagione 1994/95, lasciando un buon ricordo per professionalità e leadership.

Il comunicato ufficiale del Torino

Nel comunicato diffuso dal club si legge:

«Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!».

Il ritorno di Petrachi, figura di forte esperienza e molto legata all’ambiente, potrebbe rappresentare un tentativo del club di ritrovare identità, continuità e una guida salda in un momento decisivo della stagione.