Palermo-Sampdoria a Pezzuto: tutte le designazioni della 16ª giornata di Serie BKT
La Lega B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 16ª giornata del campionato, turno che si aprirà venerdì sera con l’anticipo di cartello tra Palermo e Sampdoria al “Renzo Barbera”, match che sarà anche il primo trasmesso gratuitamente su Prime Video.
Palermo-Sampdoria: Pezzuto dirige il big match del Barbera
A fischiare il via dell’anticipo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro con grande esperienza nella categoria.
Ad assisterlo ci saranno Mokhtar e Cavallina, mentre il quarto uomo designato è Di Mario.
Alla postazione VAR è stato scelto Volpi, coadiuvato dall’AVAR Di Vuolo.
Una designazione di profilo alto per una gara che mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano e che potrebbe incidere sulle rispettive ambizioni: i rosanero vogliono consolidare la risalita, i blucerchiati cercano continuità dopo l’altalena delle ultime settimane.
Tutte le designazioni della 16ª giornata
Juve Stabia – Empoli (h 15:00)
Arbitro: Arena
Assistenti: Votta – Pascarella
IV: Marcenaro
VAR: Nasca – AVAR: Pairetto
Reggiana – Padova (h 15:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Fontani – Catallo
IV: Zufferli
VAR: Rutella – AVAR: Del Giovane
Spezia – Modena (h 15:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Capaldo – Grasso
IV: Zanotti
VAR: Santoro – AVAR: Cosso
Südtirol – Bari (h 15:00)
Arbitro: Collu
Assistenti: Niedda – Zanellati
IV: Bonacina
VAR: Paterna – AVAR: Paganessi
Venezia – Monza (h 15:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Cipressa – Emmanuele
IV: Esposito
VAR: Di Paolo – AVAR: Monaldi
Catanzaro – Avellino (h 17:15)
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Di Gioia – Pressato
IV: Striamo
VAR: Gualtieri – AVAR: Manganiello
Cesena – Mantova (h 19:30)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Biffi – Rinaldi
IV: Sacchi G.
VAR: Baroni – AVAR: Maresca
Domenica 14 dicembre
Carrarese – Virtus Entella (h 15:00)
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Belsanti – Colaianni
IV: Dini
VAR: Giua – AVAR: Fabbri
Pescara – Frosinone (h 17:15)
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Bahri – Zezza
IV: Perenzoni
VAR (on-site): Serra – AVAR (on-site): Prenna