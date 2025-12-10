Palermo-Sampdoria a Pezzuto: tutte le designazioni della 16ª giornata di Serie BKT

La Lega B ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 16ª giornata del campionato, turno che si aprirà venerdì sera con l’anticipo di cartello tra Palermo e Sampdoria al “Renzo Barbera”, match che sarà anche il primo trasmesso gratuitamente su Prime Video.

Palermo-Sampdoria: Pezzuto dirige il big match del Barbera

A fischiare il via dell’anticipo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, arbitro con grande esperienza nella categoria.

Ad assisterlo ci saranno Mokhtar e Cavallina, mentre il quarto uomo designato è Di Mario.

Alla postazione VAR è stato scelto Volpi, coadiuvato dall’AVAR Di Vuolo.

Una designazione di profilo alto per una gara che mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano e che potrebbe incidere sulle rispettive ambizioni: i rosanero vogliono consolidare la risalita, i blucerchiati cercano continuità dopo l’altalena delle ultime settimane.

Tutte le designazioni della 16ª giornata

Juve Stabia – Empoli (h 15:00)

Arbitro: Arena

Assistenti: Votta – Pascarella

IV: Marcenaro

VAR: Nasca – AVAR: Pairetto

Reggiana – Padova (h 15:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Fontani – Catallo

IV: Zufferli

VAR: Rutella – AVAR: Del Giovane

Spezia – Modena (h 15:00)

Arbitro: Perri

Assistenti: Capaldo – Grasso

IV: Zanotti

VAR: Santoro – AVAR: Cosso

Südtirol – Bari (h 15:00)

Arbitro: Collu

Assistenti: Niedda – Zanellati

IV: Bonacina

VAR: Paterna – AVAR: Paganessi

Venezia – Monza (h 15:00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Cipressa – Emmanuele

IV: Esposito

VAR: Di Paolo – AVAR: Monaldi

Catanzaro – Avellino (h 17:15)

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Di Gioia – Pressato

IV: Striamo

VAR: Gualtieri – AVAR: Manganiello

Cesena – Mantova (h 19:30)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Biffi – Rinaldi

IV: Sacchi G.

VAR: Baroni – AVAR: Maresca

Domenica 14 dicembre

Carrarese – Virtus Entella (h 15:00)

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Belsanti – Colaianni

IV: Dini

VAR: Giua – AVAR: Fabbri

Pescara – Frosinone (h 17:15)

Arbitro: Tremolada

Assistenti: Bahri – Zezza

IV: Perenzoni

VAR (on-site): Serra – AVAR (on-site): Prenna