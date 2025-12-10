Eleonora Incardona al Barbera: il backstage Dazn conquista i social

Eleonora Incardona accende il pre-partita di Palermo-Sampdoria. La presentatrice di Dazn, 33 anni, nata a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), ha pubblicato sui propri profili social una serie di scatti realizzati all’interno del Palermo Museum, allestito dentro lo stadio Renzo Barbera, dove ha registrato un contenuto speciale per l’emittente di streaming sportivo.

Il post, elegante e curato come nello stile della conduttrice, ha immediatamente raccolto migliaia di like e commenti. Al momento non è stato ancora rivelato chi sia il protagonista dell’intervista: potrebbe trattarsi di un calciatore rosanero, del tecnico Pippo Inzaghi o di un dirigente del club. La curiosità tra i tifosi è altissima.

Incardona, ormai volto di punta di Dazn, sta rapidamente scalando la popolarità nel panorama sportivo italiano, con numeri che si avvicinano a quelli di Diletta Leotta. Ex golfista professionista, è oggi anche al centro del gossip per la relazione con Samuele Ricci, centrocampista del Milan e della Nazionale italiana.

La sua presenza a Palermo ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione, aggiungendo ulteriore fascino e visibilità alla settimana che porta all’atteso anticipo di Serie B.

