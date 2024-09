Coppa Italia. Napoli-Palermo, Marchetti: «Rosa squadra attrezzata per la B, ha qualità»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare in vista della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Palermo.

«Mi piace l’undici che Conte ha in mente di schierare questa sera. Il mister vuole una prova di carattere, la dimostrazione che anche chi ha giocato meno ha percepito bene i messaggi degli allenamenti. Conte crede molto nel lavoro di tutti i giorni e devi confermare con i fatti che le sue scelte sono quelle giuste.

Napoli? Attenzione alla Coppa Italia, però, che quest’anno ha già messo i brividi al Napoli. Il Palermo, poi, è una squadra forte e ben attrezzata per la Serie B, anche se non è partita al meglio nelle prime giornate. Chi si sente bravo ma gioca meno di altri deve dare motivo al mister di cambiare le sue idee. Per Conte vale il collettivo, a prescindere dai calciatori. A me in ogni caso non piace questa moda italiana di snobbare la Coppa Italia, perché da gennaio in poi tutti vogliono vincerla.

I rosanero? E’ chiaro che questo turn over così integrale può avere dei rischi: devono essere bravi coloro che giocheranno a fare in modo di non correrli. Il Palermo è una squadra molto attrezzata per la serie B, non è partita forte ma ha qualità. In ogni caso anche in casa rosanero si opereranno alcuni cambi, è per molti calciatori, di entrambe le squadre, l’occasione per sovvertire le gerarchie».