Ternana, tegola per l’ex rosa Damiani: lesione del crociato

Bruttissime notizie per l’ex rosanero Samuele Damiani. Il centrocampista, adesso in forza alla Ternana in C, era uscito in barella durante il riscaldamento della partita contro il Legnago. Il calciatore, come riportato dal club, ha rimediato la lesione del crociato. La nota della società:

“Il calciatore Samuele Damiani si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso Villa Stuart a Roma in seguito al trauma distorsivo del ginocchio sinistro subìto nel riscaldamento della gara di ieri; l’esito dell’esame strumentale e la visita specialistica con il prof. Pier Paolo Mariani hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Il centrocampista toscano classe ’98 sarà sottoposto lunedì prossimo ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento. Forza Samuele”.