SPAL, Dossena: «Se tutte le squadre di A e B facessero l’U23, la Serie C sparirebbe»

In vista della sfida contro il Milan Futuro, il tecnico della SPAL, ex calciatore rosanero, Dossena si è espresso in conferenza stampa anche sulla questione U23 in C:

«Cosa penso delle squadre U23? – si legge sui canali ufficiali del club -. Il discorso è molto ampio e meriterebbe di essere approfondito. Posso dire che se tutte le squadre di Serie A e B facessero le squadre U23, la Serie C sparirebbe. Personalmente toglierei tutti i regolamenti a tutela dei giovani, faccio un esempio su tutti: noi abbiamo Rao, è un giocatore forte e gioca a prescindere dall’età, perché merita non perché lo aiutiamo. Non dobbiamo portare tutti a giocare a calcio, anzi dobbiamo portare i migliori ad alto livello. Col nostro sistema abbiamo più giovani, ma probabilmente con meno qualità. Il giovane forte ha un mercato più oneroso, se guardiamo alla Premier dopo i 25 anni non comprano più nessuno».