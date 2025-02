Coppa Italia: gran gol di Maleh, Empoli avanti 1 a 0 sulla Juventus all’intervallo

Un sorprendente Empoli chiude il primo tempo in vantaggio per 1 a 0 in casa della Juventus. Quarto di finale in salita per i bianconeri, che al primo minuto di gioco si divorano l’occasione per sbloccare la partita con Nico Gonzalez, il quale a tu per tu con Vasquez calcia incredibilmente alto. La formazione toscana, dopo questa disattenzione, si ricompatta e concede pochissimo ai padroni di casa, molto confusi e così imprecisi da essere fischiati dai propri tifosi. E all’improvviso, il tiro da fuori di Maleh sorprende Perin e permette ai biancoazzurri di prendere il comando della gara. Tuttavia l’Empoli va a riposo con qualche rimpianto per via del palo colpito da Konatè in pieno recupero. Nella ripresa ci si aspetta un assedio della Juventus che dovrà fare molto di più se vuole evitare una clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.

