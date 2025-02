Sampdoria, lavori differenziati per Bellemo e Ghidotti: potrebbero saltare il Palermo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha reso noto il report sulla doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, mercoledì 26 febbraio:

“Prosegue con una doppia seduta la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica pomeriggio (ore 17.15) in casa del Bari. Leonardo Semplici e staff hanno sottoposti i blucerchiati a test fisici nel corso della mattinata e ad una seduta pomeridiana sul prato superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni di possesso, partitelle tattiche e torneo finale a campo ridotto. Lavori differenziati programmati per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, giovedì, squadra in campo nel pomeriggio”.

La Sampdoria, dopo la trasferta di Bari, ospiterà il Palermo sei giorni dopo in occasione della 29esima giornata di Serie B. L’8 marzo, dunque, Bellemo e Ghidotti potrebbero aggiungersi agli altri assenti indisponibili per infortunio.