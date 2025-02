Salernitana: la società incontrerà i tifosi per un confronto

Il Centro Coordinamento Salernitana Clubs ha annunciato, attraverso una nota, che la società granata ha dato il via libera per un incontro fra tifosi, allargato anche alle altre componenti della tifoseria organizzata campana. Di seguito il comunicato:

“Siamo soddisfatti per le parole espresse dal dottor Milan rispetto non solo alla nostra richiesta ma anche al valore aggiunto che la tifoseria salernitana rappresenta nel panorama nazionale. La società si è detta disponibile ad un confronto anche allargato alle altre componenti del tifo organizzato, la cui data sarà decisa a stretto giro. Inoltre ha aggiunto come la società stia valutando nel mese di marzo di organizzare un allenamento a porte aperte come da noi suggerito per consentire alla squadra di ricevere l’affetto ed il sostegno della gente di Salerno anche durante il lavoro settimanale.

Infine ci è stato ribadito e rimarcato come ogni componente societaria, a partire dal patron Danilo Iervolino, stia lavorando incessantemente per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. A questo punto invito tutti ad evitare di cadere in alcune strumentalizzazioni e tentativi di destabilizzazione portati avanti da chi non vuole il bene della nostra Salernitana ed a stringerci sempre più forte alla Bersagliera, a partire dalla gara di Cesena”.