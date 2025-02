Coppa Italia: disfatta Juventus a Torino, l’Empoli vince 4 a 2 ai rigori e vola in semifinale

Impresa memorabile per l’Empoli. Il club toscano vince 4 a 2 ai rigori contro la Juventus, dopo l’1 a 1 nei tempi regolamentari, e vola in semifinale per la prima volta della sua storia. Decisivi i tiri dal dischetto, in cui Vlahovic e Yildiz sbagliano e condannano la squadra di Thiago Motta.

Primo tempo deludente da parte della Juventus che, al 1′, si divora già il vantaggio con Nico Gonzalez, che calcia alto nonostante fosse solo davanti a Vasquez. Dopo l’azione concessa ai bianconeri, l’Empoli si ricompatta e costringe i padroni di casa a commettere diversi errori di imprecisione e confusione. Così, all’improvviso, il tiro di Maleh sorprende Perin e sigla l’1 a 0. La Juventus non reagisce e anzi, in pieno recupero, viene salvata dal palo sul tiro ravvicinato di Konate.

Nella ripresa Perin salva su un’altra conclusione di Maleh mentre Vasquez è molto reattivo sulla punizione calciata da Vasquez, ma al 67′ Thuram salta Henderson con una bellissima giocata e batte il portiere avversario con un tiro sul primo palo. La Juventus cerca dunque il secondo gol per rimontare, ma l’occasione più importante l’ha Kouamè che calcia in diagonale e sfiora il palo. Si va dunque a rigori, dove Vlahovic spiazza Vasquez ma calcia alto. Si prosegue ad oltranza, i rigoristi incaricati vanno tutti a segno ma Yildiz fallisce il quarto tiro dal dischetto. Così, Marianucci non sbaglia il match-point e permette all’Empoli di giocare la sua prima semifinale di Coppa Italia: ad attendere la squadra di D’Aversa ci sarà il Bologna.

Sequenza rigori

Vlahovic: alto

Henderson: gol

Kolo Muani: gol

Kouamè: gol

Locatelli: gol

Cacace: gol

Yildiz: parato

Marianucci: gol