Catanzaro, Caserta: «Desideriamo i playoff ma mancano ancora 11 partite. Vietato cullarsi»

In una lunga intervista rilascia a Gazzetta.it, il tecnico del Catanzaro, Fabio Caserta, ha rilasciato delle dichiarazioni inerente alla stagione attuale. Di seguito un estratto delle sue parole:

«È un periodo molto positivo per risultati, prestazioni e per la crescita individuale e collettiva. Ma questo è un gruppo che vuole migliorarsi sempre. Nel periodo in cui pareggiavamo tanto, comunque, non abbiamo perso e ci siamo garantiti continuità, che nel calcio è l’aspetto più importante. Se ad agosto mi avessero detto che dopo 27 turni avremmo avuto 42 punti non ci avrei creduto. La svolta è arrivata A Bari, dove abbiamo pareggiato 1-1 e c’è stato un cambio di mentalità e una svolta tattica. Dovremo essere bravi a non sottovalutare niente e nessuno, a partire dalla Reggiana che affronteremo domenica al Ceravolo, e a tenere vivo questo entusiasmo con le prestazioni e i risultati. Smetterò di parlare di salvezza? La classifica è chiara e tutti abbiamo un desiderio enorme di disputare i playoff, ma non dobbiamo abbassare l’attenzione e l’intensità e per riuscirci non dobbiamo pensarci. La vittoria con lo Spezia è stata una tappa importante, solo che mancano ancora 11 gare in cui provare a ottenere il massimo possibile, senza cullarci. Dove arriveremo lo vedremo alla fine».