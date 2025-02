CIES: il Palermo tra le squadre dell’ultimo ventennio che hanno formato talenti calcistici

Il CIES (gruppo di ricerca specializzato nell’analisi statistica del calcio) ha effettuato uno studio sulle squadre che, bell’ultimo ventennio, si sono contraddistinte per aver fatto crescere talenti calcistici. In particolare, il CIES ha messo in graduatoria i club che hanno formato il maggior numero di giocatori schierati nei top 5 campionati d’Europa dal 2004 ad oggi.

Le prime tre squadre sono il Real Madrid (166 giocatori), il Barcellona (156) e il Paris St-Germain (111). La prima italiana di questa classifica è l’Atalanta con ben 94 giocatori. Negli ultimi posti di questo studio c’è spazio anche per i 26 calciatori formati dal Palermo, una delle poche squadre del nostro Paese ad essere presente.