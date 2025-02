Conference League: Betis e Pafos passano il turno. I risultati finali

Serata ricca di emozioni nelle gare di ritorno dei playoff di Conference League, con partite combattute fino agli ultimi minuti. Il Betis subisce una sconfitta casalinga per 0-1 contro il Gent, ma nonostante questo si qualifica al prossimo turno. Il Copenaghen batte 1-2 l’Heidenheim, ma non basta per passare il turno si deciderà ai supplementari.

Parità tra Olimpija Lubiana e Borac Banja Luka in una partita priva di reti. Il Pafos, invece, supera l’Omonia con un 2-1, conquistando il prossimo turno.

Ecco i risultati delle partite:

Betis – Gent 0-1

Heidenheim – FC Copenaghen 1-2

O. Ljubljana – Borac Banja Luka 0-0

Pafos – Omonia 2-1