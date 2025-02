Clamoroso in Galatasaray-Fenerbahce: più di 30mila gli agenti di polizia in servizio

È iniziato da pochi minuti il derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce: una gara che vale più dei tre punti in palio in quanto potrebbe decidere le sorti del campionato. Infatti, la squadra allenata da Josè Mourinho ha l’opportunità di andare a -3 dalla vetta occupata dai padroni di casa, i quali, tuttavia, possono andare a +9 e infliggere una pesantissima sconfitta ai loro storici rivali. Vista l’alta tensione che si preannuncia, sta sorprendendo l’incredibile livello di allerta che è stato riservato per il match: infatti, sarebbero più di 30.000 gli agenti di polizia in servizio, pronti ad intervenire qualora si dovessero riscaldare gli animi. Ovviamente, l’auspicio delle autorità turche è che la partita possa essere un bellissimo spot per il calcio locale.

Continue Reading