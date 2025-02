Palermo Masterclass, Rinaudo: «L’esperienza con il City Group è stata molto formativa»

Presente oggi al Bellini di Palermo, in cui è stata presentata la “Palermo Masterclass”, iniziativa di Conference403, Leandro Rinaudo è intervenuto per spiegare il ruolo del direttore sportivo nel calcio moderno. Di seguito le parole dell’ex dirigente rosanero riportate su TuttoMercatoWeb.com:

«Quando si parla di calcio non si vuole smettere mai. Consiglio a chi ha voglia di intraprendere questo percorso di studiare, girare, aprire la mente. Il calcio è un mondo meraviglioso che ti regala soddisfazioni, nessun altro lavoro al momento può darle. Oggi il ruolo di direttore sportivo è cambiato, il calcio è un’azienda e quindi ci sono tante aree. Ho avuto la fortuna di iniziare con Giorgio Perinetti a Venezia, poi la mia esperienza è continuata con Joe Tacopina, alla Cremonese e poi con il City Football Group: tutte avventure che mi hanno formato. In questo ruolo non si finisce mai di cercare nuovi stimoli, consiglio a chi ha voglia di intraprendere un percorso nel calcio di non fermare mai la propria voglia di apprendere».