Cesena, Russo: «La Gumina? Come me ama lottare. Siamo complementari»

L’attaccante del Cesena, Flavio Russo, si è espresso ai microfoni di Onda Bianconera per commentare il successo contro la Cremonese.

«Abbiamo fatto un primo tempo di grande sacrificio a Cremona e ho cercato di dare il massimo. La sostituzione all’intervallo? Il mister ha scelto un altro modulo e la sua mossa ha pagato. Salernitana? Sarebbe bello vincere al Manuzzi, per me sarebbe importante magari farlo con un mio gol anche perché manca il successo casalingo da un po’. Scelta del Cesena? Mi ha convinto la chiamata della società perché mi hanno fatto sentire la fiducia che avevano in me. Poi per questo club parla la storia e il calore della tifoseria e della piazza. La Gumina? Nino come me ama lottare, correre per tutti i 90’ sacrificandoci per la squadra. Abbiamo caratteristiche diverse che ci permettono però di essere complementari. Shpendi? Anche lui è molto forte. Con Antonucci formiamo un pacchetto offensivo davvero importante».