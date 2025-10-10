City Football Group, nuovo passo per il Barbera: il Palermo cerca un direttore per lo sviluppo dello stadio

Il City Football Group compie un nuovo passo concreto verso l’ammodernamento del Renzo Barbera. Dopo mesi di pianificazione, il gruppo proprietario del Palermo FC ha pubblicato sul proprio profilo LinkedIn un annuncio ufficiale per la ricerca di un “Director of Stadium Development”, figura di alto profilo che avrà il compito di guidare il futuro delle infrastrutture calcistiche in Sicilia.

Come si legge nell’offerta di lavoro, «il Palermo FC, parte della famiglia globale del City Football Group, è alla ricerca di un direttore dello sviluppo degli stadi esperto e visionario per guidare la pianificazione, la progettazione e la realizzazione di importanti progetti di investimento che daranno forma al futuro delle infrastrutture calcistiche in Sicilia». Un ruolo chiave, dunque, destinato a supervisionare e gestire tutte le fasi di sviluppo — dalla progettazione alla costruzione — assicurando standard elevati in termini di sostenibilità, innovazione e valore strategico per il club.

Il nuovo direttore lavorerà a stretto contatto con l’amministratore delegato del Palermo e con la dirigenza dello sviluppo infrastrutturale di CFG nel Regno Unito e in Europa. Tra le principali responsabilità elencate, figurano la gestione dei progetti di ammodernamento dello stadio e delle strutture sportive, il potenziamento del portafoglio immobiliare del club, la supervisione di spazi commerciali e uffici, e la garanzia che ogni intervento rispetti i più alti standard tecnici e normativi.

Il City Football Group specifica inoltre di voler individuare «un leader con almeno dieci anni di esperienza nella gestione di progetti di costruzione e infrastrutture sportive», con una solida conoscenza delle normative edilizie italiane e ottime competenze di comunicazione in inglese e italiano. La figura ideale dovrà essere in grado di gestire budget complessi, rispettare tempistiche rigorose e costruire team di lavoro ad alte prestazioni.

L’annuncio, evidenzia il gruppo inglese, rappresenta una «rara opportunità di plasmare il futuro di uno dei club più storici d’Italia, lavorando all’interno dell’esperienza e dell’innovazione globali del City Football Group». L’obiettivo è creare strutture di livello mondiale che diventino un punto di riferimento per il calcio europeo.

Il nuovo incarico arriva in un momento strategico: il club e il Comune stanno infatti lavorando per la candidatura di Palermo come sede di Euro 2032, progetto che potrebbe ricevere una forte spinta proprio dai lavori di modernizzazione del Barbera.