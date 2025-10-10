Palermo, due giorni di festa per i 125 anni: dal Teatro Biondo al Barbera, una città intera si tinge di rosanero

Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il club rosanero si prepara a celebrare in grande stile i 125 anni di storia con due giornate che uniranno passato, presente e futuro. I tifosi devono segnarsi due date sul calendario: venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, quando le celebrazioni per l’anniversario della nascita del Palermo toccheranno il loro apice.

Secondo quanto scrive Norrito su Repubblica Palermo, sarà un vero e proprio tuffo nella storia, con eventi che attraverseranno i decenni per raccontare l’identità rosanero e i protagonisti che ne hanno costruito la leggenda. Il primo appuntamento sarà la serata del 31 ottobre al Teatro Biondo, dove verranno celebrati dirigenti, allenatori e calciatori che hanno segnato la storia del club.

Alla cerimonia parteciperanno figure simboliche del calcio palermitano e nazionale: dal presidente Dario Mirri con l’amministratore delegato Giovanni Gardini, ai predecessori Ferrara e Polizzi. Ci sarà anche una delegazione del City Football Group guidata da Ferran Soriano, oltre a tecnici come Delio Rossi, Francesco Guidolin, Rino Gattuso (oggi ct della Nazionale maggiore) e Silvio Baldini (attuale commissario tecnico dell’Under 21). In prima fila anche i direttori sportivi Carlo Osti, Rino Foschi, Leandro Rinaudo e Giorgio Perinetti.

Come evidenzia ancora Massimo Norrito su Repubblica Palermo, la parte più emozionante sarà dedicata ai campioni che hanno indossato la maglia rosanero: da Giuseppe Arcoleo a Javier Pastore, passando per Eugenio Corini, Fabrizio Miccoli, Luca Toni e Cristian Zaccardo, nomi che hanno scritto pagine indelebili della storia del club, soprattutto negli anni della presidenza Zamparini.

Il giorno successivo, sabato 1 novembre, la festa si sposterà sul campo del Renzo Barbera, dove il Palermo affronterà il Pescara proprio nel giorno esatto del compleanno numero 125. Gli ospiti del Teatro Biondo assisteranno alla partita dalla tribuna, mentre la squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa ideata per l’occasione: un cimelio unico che non verrà più utilizzato.

L’intera città parteciperà ai festeggiamenti. Come riporta Norrito su Repubblica Palermo, l’Amat sta lavorando a un biglietto speciale scontato per chi raggiungerà lo stadio in autobus e allestirà pensiline a tema rosanero. In piazza Politeama, simbolo del capoluogo, sarà inaugurata una mostra fotografica che ripercorrerà i momenti più iconici dei 125 anni del Palermo, con gigantografie e immagini storiche che accompagneranno i visitatori in un viaggio tra epoche e generazioni.

Per l’occasione, il club ha anche aggiornato la propria immagine ufficiale sui social, introducendo un logo celebrativo con la scritta “125” su sfondo rosanero, già mostrato a centrocampo durante l’amichevole del 9 agosto contro il Manchester City, che di fatto diede inizio ai festeggiamenti.

Come conclude Massimo Norrito su Repubblica Palermo, queste celebrazioni non rappresentano soltanto un omaggio al passato, ma anche una promessa per il futuro: un ponte tra la rinascita del 2019 e le ambizioni di una città che sogna di festeggiare ancora — magari, chissà, a maggio — un nuovo grande traguardo sportivo.