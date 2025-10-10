Gazzetta dello Sport: “Palermo, Bani out. Previsti nuovi esami”
Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Mattia Bani si è rivelato più serio del previsto. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato un problema al flessore della coscia sinistra, che costringerà il difensore del Palermo a uno stop di circa un mese.
Secondo quanto scrive Fabrizio Vitale nella Gazzetta dello Sport, il centrale rosanero dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per valutare con maggiore precisione l’entità del problema e stabilire i tempi esatti di recupero. In ogni caso, il rientro in campo è previsto solo dopo la sosta di novembre, quando Bani dovrebbe tornare a disposizione di Filippo Inzaghi.
Come sottolinea ancora Vitale sulla Gazzetta dello Sport, si tratta di un’assenza pesante per il Palermo: Bani era diventato uno dei punti fermi della difesa, garantendo continuità e solidità sin dalle prime giornate di campionato. Lo staff tecnico dovrà ora trovare soluzioni alternative per coprire il vuoto lasciato dal difensore, in attesa del suo completo recupero.
Il club rosanero, intanto, monitora giorno per giorno l’evoluzione delle condizioni del giocatore, con l’obiettivo di evitare ricadute e favorire un ritorno graduale.