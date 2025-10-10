Di Donato: «Palermo, entusiasmo e rosa da Serie A. Con Inzaghi puoi sognare la promozione»

Daniele Di Donato, ex tecnico di Team Altamura, Latina e Vis Pesaro, nonché grande ex rosanero con cui ha conquistato la promozione in Serie B da calciatore, è intervenuto ai microfoni di A Tutta C su TMW Radio. L’allenatore ha parlato a lungo del Palermo, analizzando la stagione e le prospettive della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

«Vincere in Serie C è difficilissimo – ha spiegato Di Donato – serve un equilibrio pazzesco, perché non puoi permetterti di sbagliare mai. In categorie del genere ci sono sempre piazze importanti, pressioni e aspettative altissime. Ti dico la verità: forse è più facile salvarsi in Serie B che vincere in C. Ma quando ce la fai, come mi è successo con il Palermo, è un’emozione enorme, che ti ripaga di tutto».

Parlando del presente, l’ex centrocampista rosanero si è soffermato sull’impatto di Pippo Inzaghi sulla panchina siciliana: «Ha riportato entusiasmo. Pippo trasmette forza e passione, sembra ancora un giocatore. È un vincente e lo ha dimostrato ovunque sia andato. Il Palermo oggi ha una rosa invidiabile, piena di giocatori che potrebbero tranquillamente stare in Serie A. È giusto che punti in alto: la società è solida e strutturata, può solo crescere».

Secondo Di Donato, il club di viale del Fante parte con i favori del pronostico per la corsa alla promozione: «Sì, per me il Palermo è la favorita in Serie B. Lo dicono i numeri, lo dice la qualità della rosa e del tecnico. Inzaghi sa come vincere, e davanti ha due squadre vere: una titolare e una che potrebbe tranquillamente giocare in B. Quando vuoi vincere non puoi permetterti cali di concentrazione, ma il Palermo ha tutto per arrivare fino in fondo».

Conclude così il tecnico abruzzese: «In una piazza come Palermo, l’entusiasmo può fare la differenza. La spinta del Barbera e la mentalità di un gruppo che crede davvero nel progetto possono essere le armi decisive per riportare la città dove merita».