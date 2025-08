CI PRENDIAMO JANNIK SINNER: anche lui in Arabia come i calciatori | Lo hanno “comprato” a cifre folli

Il tennista italiano numero 1 al mondo potrà essere protagonista anche in terra saudita. Che cosa c’è da sapere e quando accadrà.

L’ultima annata di Jannik Sinner è stata a dir poco straordinaria, segnando un’epoca nel tennis mondiale. Il giovane tennista italiano ha conquistato ben due titoli del Grande Slam: l’Australian Open e l’US Open. In entrambi i major, ha mostrato resilienza e determinazione, ribaltando situazioni complesse.

Oltre ai trionfi Slam, Sinner ha dominato anche nei Masters 1000, alzando i trofei a Miami, Cincinnati e Shanghai. Questi successi in serie lo hanno portato a raggiungere il numero 1 del mondo per la prima volta nella sua carriera, un traguardo storico per il tennis italiano.

La sua stagione è stata caratterizzata da una costanza impressionante: un record di 73 vittorie e solo 6 sconfitte, con una percentuale di successi del 92,4%. Ha inoltre chiuso l’anno senza mai perdere un match in tre set, un’impresa che ricorda le gesta di Roger Federer nel 2005.

Sempre nel 2024, Sinner ha avuto un ruolo decisivo nella vittoria dell’Italia nella Coppa Davis, guidando il suo paese al secondo titolo consecutivo. Questo trionfo a squadre ha ulteriormente cementato la sua leadership e il suo impatto a livello internazionale.

La ripartenza nel 2025

Jannik Sinner è tornato in campo agli Internazionali d’Italia a Roma, dopo aver accettato una sospensione di tre mesi per una contaminazione involontaria da doping. Il suo rientro è stato un successo di pubblico, con oltre 10.000 spettatori entusiasti al Foro Italico, dove ha dimostrato una forma solida e una grande determinazione, raggiungendo la finale e perdendo contro Carlos Alcaraz.

La sua corsa non si è fermata lì: Sinner ha raggiunto anche la finale del Roland Garros, cedendo nuovamente ad Alcaraz dopo una battaglia memorabile. Il riscatto è arrivato a Wimbledon, dove ha conquistato il suo primo titolo sull’erba, battendo ancora una volta Carlos Alcaraz in finale e diventando il primo italiano a trionfare.

Sinner protagonista in Arabia

La seconda edizione del Six Kings Slam si terrà a Riad tra il 15 e il 18 ottobre 2025, confermando un cast di altissimo livello. Saranno presenti i sei migliori giocatori al mondo secondo il ranking ATP: Jannik Sinner, campione in carica, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. L’evento, pur essendo un’esibizione senza punti ATP, promette un montepremi da record, simile alle cifre sontuose dell’anno precedente.

Rispetto all’edizione inaugurale, il parterre sarà ancora più allineato con le posizioni di vertice del ranking mondiale attuale. Il torneo, promosso dal fondo saudita PIF e parte della Riyadh Season, si svolgerà in un’ambientazione di lusso con una struttura a eliminazione diretta, dove i match si disputeranno al meglio dei tre set.