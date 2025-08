DISASTRO JUVE: “Non ha superato le visite mediche” | Il nuovo acquisto torna a casa… e firma in Premier

Retroscena di mercato sul club bianconero che aveva chiuso per il forte giocatore ma poi è saltato tutto. Cosa è successo.

La Juventus è protagonista di un mercato estivo intenso, focalizzato sia su acquisti mirati che sulla gestione delle uscite. L’attacco bianconero si è già rinforzato con l’arrivo di Jonathan David dal Lille. L’attaccante canadese, il cui contratto era in scadenza, si è legato alla Juventus con un accordo quinquennale fino al 2030.

Per il reparto difensivo, la dirigenza sta valutando profili d’esperienza come Aymeric Laporte dell’Al-Nassr, che desidererebbe un ritorno in Europa. Un’alternativa interessante è Jhon Lucumí del Bologna, il cui contratto in scadenza nel 2026 lo rende un’opportunità. A centrocampo, il grande sogno resta Ederson dell’Atalanta, ma il suo elevato costo impone attente valutazioni economiche.

Sul fronte delle conferme e dei riscatti, la Juventus ha esercitato l’opzione per Francisco Conceição, acquisendolo a titolo definitivo dal Porto per circa 30 milioni di euro. L’esterno portoghese si è legato ai bianconeri fino al 2030 dopo un’ottima stagione in prestito.

Parallelamente, la società sta lavorando alacremente per definire il futuro di Randal Kolo Muani. L’obiettivo è prolungare il suo prestito dal Paris Saint-Germain o trovare una soluzione per la sua acquisizione definitiva.

Capitolo cessioni

La Juventus è attiva anche sul fronte delle cessioni, con diversi giocatori in uscita. Fabio Miretti è un nome caldo per il Napoli, con contatti avviati tra i club, mentre Timothy Weah sembra sempre più vicino al Marsiglia. Anche Mattia Perin potrebbe lasciare Torino, con il Como che ha sondato il terreno per il portiere.

Per Nico Gonzalez, su cui c’è stato forte interesse dell’Atalanta, la situazione è in evoluzione. Un altro caso spinoso riguarda Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano è considerato un “caso” dopo non essersi presentato al raduno. Su di lui rimane vivo l’interesse di club inglesi come West Ham ed Everton.

Acquisto saltato per le visite

La Juventus sembrava a un passo dall’acquisizione di Kevin Danso, avendo raggiunto un accordo con il Lens. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore austriaco non avrebbe superato le visite mediche. Questo intoppo ha spinto i bianconeri a interrompere la trattativa.

Dopo il fallimento dell’affare italiano, Danso ha trovato una nuova sistemazione in Premier League. Il Tottenham ha ufficializzato il suo ingaggio dal Lens in prestito fino alla fine della stagione, con un obbligo di riscatto. Il club inglese ha annunciato il suo tesseramento pochi giorni fa.