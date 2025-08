Arriva il capitano del Sassuolo: lo ha convinto Allegri in persona | Finalmente in una big

Il tecnico livornese di ritorno al Diavolo ha espressamente chiesto l’ex giocatore neroverde ed è stato accontentato dalla società.

La stagione appena trascorsa ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi del Milan. Sotto la guida di Paulo Fonseca per gran parte dell’annata, seguita da Sergio Conceição, la squadra non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le prestazioni altalenanti hanno portato il Milan a chiudere il campionato molto lontano dal vertice della Serie A, mancando la qualificazione alle competizioni europee per la prossima stagione. Una delusione che ha messo sotto esame le scelte della dirigenza, inclusa l’influenza di Zlatan Ibrahimović.

Ora, il Milan è pronto a voltare pagina con un progetto rinnovato. La società ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Igli Tare, figura di comprovata esperienza nel calcio della massima serie, con l’obiettivo di ricostruire una squadra competitiva.

Sulla panchina rossonera si è seduto un volto noto e molto atteso: Massimiliano Allegri. Il suo ritorno a Milanello rappresenta una scommessa importante per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, confidando nella sua mentalità vincente e profonda conoscenza dell’ambiente.

Mercato rossonero in fermento

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento, con la dirigenza rossonera fortemente impegnata a rinforzare la rosa. Per il centrocampo sono già stati ufficializzati acquisti di rilievo come Samuele Ricci, arrivato dal Torino, e l’esperienza di Luka Modric, prelevato da svincolato. Sulla fascia sinistra, è stato chiuso l’importante colpo Pervis Estupiñán dal Brighton, un innesto che va a colmare una lacuna importante.

L’attenzione del club si sposta ora sul consolidamento delle fasce esterne, in particolare quella destra, dove piacciono diversi profili tra cui Marc Pubill, Désiré Douè, Dodô e Wilfried Singo. Parallelamente, si cerca un attaccante centrale di peso. Il sogno nel cassetto rimane Dusan Vlahovic, ma il Milan sta valutando anche altre opzioni per dare a mister Allegri una punta in grado di affiancare o alternarsi a Santiago Gimenez.

Allegri chiama l’ex Sassuolo

Massimiliano Allegri, nel suo ritorno al Milan, si affida a uno staff di fiducia ben collaudato. Tra i nomi che spiccano c’è quello di Francesco Magnanelli, ex capitano storico del Sassuolo. La sua collaborazione con Allegri non è una novità: hanno lavorato insieme al Sassuolo agli inizi della carriera del tecnico e successivamente Magnanelli è stato nello staff della Juventus.

Nella stagione appena conclusa, Magnanelli ha ricoperto il ruolo di allenatore della Primavera della Juventus, dimostrando le sue qualità anche in panchina. Al Milan, entra a far parte dello staff tecnico di Allegri come collaboratore tecnico, un ruolo cruciale. La sua esperienza, sia da giocatore di lunga data che nelle prime esperienze da allenatore, sarà preziosa per la squadra rossonera.