La Nazione: “Empoli, oggi arriva Nosa Obaretin”

Come raccontato da Simone Cioni su La Nazione Empoli, l’Empoli continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo l’ingaggio di Fulignati, era prevedibile che il giovane portiere Jacopo Seghetti cercasse spazio altrove: è ufficiale il suo trasferimento in prestito al Livorno, in Serie C. Il classe 2004 ha salutato l’ambiente azzurro con un messaggio affettuoso pubblicato sui social: «Empoli è stata la mia casa, il luogo dove sono cresciuto come calciatore e come persona. Ora inizia una nuova avventura e porterò con me tutto ciò che ho imparato qui. Grazie di cuore a tutti. A presto».

Intanto, come sottolineato ancora da La Nazione Empoli e da Simone Cioni, è atteso oggi in città Nosa Obaretin per visite mediche e firma. Il difensore classe 2003, reduce da un’ottima stagione a Bari e reduce dal ritiro con il Napoli a Dimaro, si trasferisce in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, fissato a circa 3 milioni di euro.

Un rinforzo importante per un reparto difensivo che ha perso temporaneamente anche Tosto, out per un mese a causa della frattura di una falange del piede sinistro. Obaretin, 22 anni, italo-nigeriano, va a colmare proprio la casella di braccetto sinistro, come precisato da Cioni su La Nazione.

Ma le operazioni non sono finite: secondo quanto riporta ancora Simone Cioni sulle colonne de La Nazione Empoli, resta calda la pista che porta a Matteo Lovato, centrale classe ’99 rientrato alla Salernitana dopo il prestito al Sassuolo. L’asse con il club neroverde, da poco tornato in Serie A, si conferma vivace e strategico per il futuro della rosa di Davide Nicola.