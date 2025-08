Obaretin conteso tra Palermo ed Empoli: duello per il centrale classe 2003

Il futuro di Nosa Edward Obaretin si gioca tra Serie B e Serie A. Il difensore centrale classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Milan e di proprietà del Napoli, è pronto a una nuova esperienza in prestito dopo la parentesi con il Bari.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il Palermo si sarebbe inserito nelle ultime ore nella corsa al giovane difensore, apprezzandone le qualità e valutando concretamente il suo profilo per rinforzare il reparto arretrato. I rosanero sono alla ricerca di rinforzi in difesa e vedono in Obaretin un’opzione interessante in prospettiva.

L’Empoli, tuttavia, resta in vantaggio nella trattativa. Il club toscano, retrocesso in Serie B, intende mantenere la posizione di privilegio costruita nelle scorse settimane e lavorerà per chiudere l’operazione a stretto giro.

Obaretin ha già assaggiato il professionismo con il Bari e si prepara a una nuova tappa della sua crescita. Napoli, intanto, osserva con attenzione, pronto a far maturare il proprio talento in un contesto competitivo.