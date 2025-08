Mbappè, follia nella notte: in discoteca lo hanno visto tutti | Ha perso la testa

Il calciatore francese in forza al Real Madrid avrebbe completamente perso la testa in una folle notte in discoteca.

Kylian Mbappé è stato coinvolto in una scomodissima vicenda extra campo. Il fuoriclasse del Real Madrid è finito nel vortice di uno scandalo a sfondo sessuale che ha fatto rapidamente il giro del mondo. Le accuse di stupro, la smentita, le indiscrezioni filtrate sui media e una vicenda ancora tutta da chiarire.

Tutto è cominciato con un viaggio in Svezia. Mbappé ha approfittato della pausa dalle competizioni ufficiali per volare a Stoccolma insieme alla sua assistente, al bodyguard e all’amico Nordi Mukiele, suo ex compagno al PSG. Ha soggiornato in una suite extralusso, ed è stato presto riconosciuto.

Secondo la ricostruzione dei media locali, la notte il campione francese dopo aver cenato in un noto ristorante, si è diretto in un club esclusivo della capitale. A quella serata hanno partecipato decine di ragazze, alcune delle quali sono state invitate dallo stesso a proseguire la nottata al Bank Hotel.

Le autorità svedesi hanno aperto subito un’indagine per una sospetta violenza. Sono stati sequestrati indumenti femminili, controllate le telecamere di sorveglianza e prelevati reperti dalla suite. L’avvocata del giocatore ha negato tutto con fermezza ed ha annunciato una querela per diffamazione.

La versione dei fatti

Nel frattempo la versione dei fatti cambia totalmente connotazioni. Fonti vicine all’entourage del calciatore hanno fatto sapere che durante la notte in questione ci sarebbe stato un rapporto sessuale, ma del tutto consenziente. I giornali francesi hanno riportato anche l’esistenza di messaggi che il calciatore avrebbe scambiato con la donna dopo l’incontro.

Tuttavia, resta aperta la possibilità che le accuse non siano legate a un’unica persona. Si parla infatti dell’ipotesi di una seconda donna coinvolta, il che complicherebbe ulteriormente la vicenda. Dunque il caso continua a generare clamore mediatico, con reazioni divise tra chi difende il giocatore e chi chiede di vederci chiaro fino in fondo.

L’accaduto

I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 ottobre 2024, mentre la denuncia formale è stata presentata sabato 14. Mbappé aveva già lasciato la Svezia il giorno prima, il 13 ottobre, facendo rientro a Madrid. Durante quel weekend, i tabloid svedesi hanno iniziato a diffondere la notizia, accendendo l’interesse internazionale sul caso.

Ad oggi, Kylian Mbappé non risulta formalmente accusato ma la sua immagine è sotto pressione. La giustizia svedese continua a indagare, e il fuoriclasse francese si sta affidando ai suoi legali per difendere la propria versione dei fatti. Il tutto anche durante questo periodo estivo in vista della prossima annata.