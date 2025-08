Eleonora Boi, incinta, morsa da uno squalo a Porto Rico: è stabile in ospedale

Attimi di paura per Eleonora Boi. L’ex giornalista sportiva di SportMediaset e Sportitalia, nonché moglie del cestista italiano Danilo Gallinari – attualmente in forza ai Vaqueros de Bayamón – è stata morsa da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico. La notizia è stata riportata dall’emittente locale Wapa Tv.

Boi, che è in dolce attesa, ha riportato una ferita alla coscia. Secondo quanto riferito, si trova in condizioni stabili ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Università di Porto Rico a Carolina, dove è stata presa in carico dal personale sanitario.

A confermare l’origine della ferita è stata Nilda Jiménez, biologa del Dipartimento delle Risorse Naturali, che ha certificato il morso come compatibile con quello di uno squalo nutrice, noto localmente come “tiburón gata”.

Il commissario della polizia municipale di Carolina, Rubén Moyeno, ha spiegato che gli agenti sono intervenuti prontamente prestando i primi soccorsi alla donna. «In questo periodo – ha aggiunto Moyeno – questi animali si trovano in acque basse perché in fase di accoppiamento. È fondamentale prestare attenzione quando si fa il bagno e segnalare immediatamente eventuali avvistamenti».

Il Dipartimento delle Risorse Naturali e Ambientali ha ribadito l’importanza della prudenza, sottolineando che la presenza degli squali vicino alla costa è temporanea ma va gestita con la massima cautela.

Danilo Gallinari, impegnato nella stagione portoricana con i Vaqueros, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.