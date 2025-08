Palermo omaggia Totò Schillaci: nasce la “Piazzetta Totò Schillaci” accanto allo stadio Barbera

PALERMO – La città di Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Salvatore “Totò” Schillaci. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato una determinazione sindacale con cui si dispone la variazione della denominazione di un tratto di piazza Leoni, che da oggi diventa ufficialmente “Piazzetta Totò Schillaci”.

Il tratto interessato – si legge nel provvedimento – è quello compreso tra viale del Fante, via dei Leoni, via dell’Artigliere e la stessa piazza Leoni, a due passi dallo stadio comunale Renzo Barbera e da altri impianti sportivi della città.

«Con questo provvedimento – hanno dichiarato il sindaco Lagalla e il vicesindaco Giampiero Cannella, assessore alla Toponomastica – vogliamo rinnovare il ringraziamento dell’amministrazione e dell’intera città nei confronti di Totò Schillaci. Non è stato solo l’eroe delle notti magiche di Italia ’90 o il calciatore palermitano più rappresentativo a livello mondiale: Schillaci ha portato il nome di Palermo in giro per il mondo, con un’anima pura e gentile, simbolo di riscatto per una città che all’inizio degli anni Novanta viveva momenti difficili».

La scelta del luogo non è casuale: la piazzetta si affaccia su viale del Fante, arteria che ospita il Barbera e altri impianti sportivi attualmente oggetto di interventi di riqualificazione da parte dell’amministrazione.

«Intitolare a Totò Schillaci una piazzetta in quella che può essere considerata la “via dello sport” di Palermo – conclude la nota dell’amministrazione – è un riconoscimento al grande uomo di sport e ai valori che ha incarnato. Ringraziamo la Commissione Toponomastica per avere accolto questa proposta».