MI HANNO DISTRUTTO LA MILZA IN CAMPO: Clamoroso Juve. il giocatore è infortunato ma non se ne era accorto nessuno

Il giocatore confessa di avere avuto un bruttissimo infortunio che poteva costargli molto caro. Che cosa è successo.

Il calcio, nonostante la sua bellezza, nasconde anche un lato oscuro fatto di infortuni veramente brutti. Un esempio emblematico è quello di Petr Cech: nel 2006, un violentissimo scontro di gioco gli provocò una frattura depressa del cranio. L’intervento d’urgenza gli salvò la vita, ma da quel giorno il portiere ceco ha sempre indossato un casco.

Più recentemente, il fantasista del Genoa Ruslan Malinovskyi ha subito un bruttissimo infortunio alla caviglia. Il suo piede è rimasto incastrato nel terreno subendo una torsione innaturale, con immagini drammatiche che mostravano la caviglia in una posizione innaturale. La diagnosi fu di lussazione articolare e frattura del perone.

Un altro infortunio scioccante fu quello di Eduardo da Silva, attaccante croato dell’Arsenal, nel 2008. Un tackle durissimo gli causò la frattura di tibia e perone della gamba sinistra, un’immagine così cruda che le televisioni inglesi decisero di non trasmettere il replay.

Non si può dimenticare l’episodio che coinvolse Luke Shaw, difensore del Manchester United, nel 2015. Durante una partita di Champions League, un intervento in scivolata gli provocò una doppia frattura di tibia e perone della gamba destra. Lo stesso Shaw ha dichiarato in seguito di aver rischiato di perdere la gamba.

Infortuni da trauma in casa Juve

La Juventus ha dovuto fare i conti con diversi infortuni gravi che hanno colpito i suoi giocatori. Recentemente, si sono registrati problemi per Gleison Bremer, che all’inizio della scorsa stagione ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, un infortunio che gli ha fatto dire addio alla stagione. Anche Arkadiusz Milik ha avuto sfortuna, con una serie di infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto fermo ai box per tutto l’anno.

Tra gli infortuni storici che hanno segnato la Juventus, spicca quello di Claudio Marchisio. Il “Principino” ha sofferto diversi problemi al ginocchio, culminati con la rottura del legamento crociato nel 2016, facendogli saltare i campionati Europei, un infortunio che ha condizionato il resto della sua carriera.

La rivelazione di Giaccherini

L’ex calciatore Emanuele Giaccherini ha vissuto un momento drammatico che ha rischiato di porre fine alla sua carriera e alla sua vita stessa. Da giovane, durante una partita con il Bibbiena, subì un gravissimo infortunio a seguito di uno scontro con il portiere avversario. La sua milza fu “spappolata”, come lui stesso ha raccontato, provocandogli un’emorragia interna che non fu immediatamente riconosciuta.

Dopo ore di sofferenza, fu operato d’urgenza e, incredibilmente, riuscì a proseguire la sua carriera calcistica nonostante avesse perso l’organo. Solo in quel momento, Giaccherini ha dichiarato di aver capito “quanto il calcio fosse importante per la mia esistenza”, una consapevolezza profonda nata da un’esperienza al limite che lo ha segnato per sempre.