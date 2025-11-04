Champions League: pari tra Juventus e Sporting, Psg sotto di due gol contro il Bayern. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di Champions League di questa giornata, con risultati piuttosto equilibrati e qualche sorpresa. L’Atletico Madrid è in vantaggio contro il Royale Union SG, ma la sfida è ancora aperta. La Juventus ha pareggiato 1-1 contro lo Sporting, con entrambe le squadre che si sono risposte colpo su colpo. Il Real Madrid, in trasferta a Liverpool, ha mantenuto il risultato in parità, 0-0, mentre il Bayern Monaco sta dominando 2-0 contro il PSG. Interessante anche la sfida tra Olympiakos e PSV, con i greci in vantaggio di misura, 1-0. In una partita più combattuta, il Tottenham sta prevalendo 1-0 contro il FC Copenhagen.

Di seguito i risultati dei primi tempi:

Atlético Madrid – Royale Union SG 1-0

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

Juventus – Sporting 1-1

Liverpool – Real Madrid 0-0

Olympiakos – PSV 1-0

PSG – Bayern 0-2

Tottenham – FC Copenhagen 1-0